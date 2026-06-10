График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 04:31

Политика

Армия США заявила о завершении ударов по Ирану

Фото: depositphotos/nitinut380

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X о завершении авиационных ударов по объектам на территории Ирана в ответ на инцидент со сбитым над Ормузским проливом ударным вертолетом AH-64 Apache.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива с использованием высокоточного вооружения с истребителей ВВС и ВМС США", – говорится в сообщении командования.

В CENTCOM добавили, что операция стала "соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда". Армия США готова к отражению необоснованной агрессии со стороны Ирана.

Американский вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива 9 июня. Оба члена экипажа выжили, они были спасены. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на вертолет. Он подчеркнул, что США обязательно ответят на данные действия Тегерана.

В ночь на 10 июня американские войска по приказу Трампа приступили к новым ударам по территории Ирана. По данным СМИ, взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.

При этом в Вашингтоне сочли новые удары по Ирану "предупредительным выстрелом" для Тегерана. В Белом доме рассчитывают, что атака не помешает переговорам по урегулированию конфликта.

Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика