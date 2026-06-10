Армия США заявила о завершении ударов по Ирану

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Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X о завершении авиационных ударов по объектам на территории Ирана в ответ на инцидент со сбитым над Ормузским проливом ударным вертолетом AH-64 Apache.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива с использованием высокоточного вооружения с истребителей ВВС и ВМС США", – говорится в сообщении командования.

В CENTCOM добавили, что операция стала "соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда". Армия США готова к отражению необоснованной агрессии со стороны Ирана.

Американский вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива 9 июня. Оба члена экипажа выжили, они были спасены. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на вертолет. Он подчеркнул, что США обязательно ответят на данные действия Тегерана.

В ночь на 10 июня американские войска по приказу Трампа приступили к новым ударам по территории Ирана. По данным СМИ, взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.

При этом в Вашингтоне сочли новые удары по Ирану "предупредительным выстрелом" для Тегерана. В Белом доме рассчитывают, что атака не помешает переговорам по урегулированию конфликта.

