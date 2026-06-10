Вэнс рассказал, когда может быть достигнуто соглашение с Ираном

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута на следующей неделе или через несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Я думаю, что сделка может произойти уже на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев", – заявил Вэнс.

Вместе с тем он выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность подписания мирного соглашения с Ираном уже через два-три дня. По его словам, стороны находятся в финальной стадии того, что "станет очень-очень хорошей сделкой". Трамп уверен, что будущий договор не даст Ирану владеть ядерным оружием.

По подсчетам СМИ, Трамп заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном, уже 37 раз. Глава Белого дома делал такие заявления в ходе публичных выступлений, в телефонных разговорах со СМИ и в соцсетях. При подсчете журналисты учли как слова о том, что сделка близка, так и утверждения, согласно которым Иран "отчаянно стремится" ее заключить.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.