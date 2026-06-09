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09 июня, 11:24

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Трамп: мирное соглашение с Ираном может быть подписано через 2–3 дня

Трамп назвал срок, в течение которого мирный договор с Ираном может быть подписан

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность подписания мирного соглашения с Ираном уже через два-три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стороны находятся в финальной стадии того, что "станет очень-очень хорошей сделкой". Трамп уверен, что будущий договор не даст Ирану владеть ядерным оружием. Также он выразил уверенность, что Ормузский пролив откроют.

"Он откроется сразу после подписания, которое может произойти через два-три дня", – сказал политик у трапа борта № 1 после посещения игры НБА в Нью-Йорке.

Президент США заявил, что нужно быть готовыми заключить "прочную и мощную" сделку за один час.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась в феврале 2026 года после того, как Израиль и Соединенные Штаты ударили по иранским объектам и ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Тегеран в ответ атаковал американские базы в регионе и израильские объекты, а также закрыл для судоходства Ормузский пролив. Стороны достигли перемирия в апреле. Иранская сторона даже на время открывала пролив, но позже он перестал функционировать.

США и Иран все это время вели переговоры. Однако 7 и 8 июня израильские и иранские военные вновь обменялись ударами. Тем не менее после этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон намерен добиться сделки с Тегераном, в частности по вопросу ядерной программы.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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