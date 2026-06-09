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09 июня, 04:15

Политика

Вэнс заявил, что США продолжат добиваться сделки с Ираном

Фото: AP Photo/Pool/Matt Rourke

Власти США будут продолжать добиваться сделки с Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

"Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США", – подчеркнул политик.

Вэнс подчеркнул, что одним из наиболее важных показателей успешности соглашения будет точное соблюдение правительством Ирана его положений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона заберет уран у Ирана независимо от исхода переговоров с Исламской Республикой.

По его словам, если сделка с Ираном будет заключена, то в этом случае Вашингтон окажется в дружеских отношениях с Тегераном. Однако в случае, если этого не случится, тогда Трамп пригрозил "жестким разносом" с помощью военных методов.

Глава Белого дома также допустил проведение уважительной встречи с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи в случае достижения сделки по урегулированию конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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