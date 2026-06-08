08 июня, 12:57Политика
Трамп призвал Израиль и Иран прекратить взаимные удары
Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein
Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить обмен ударами. Соответствующий пот он опубликовал в соцсети Truth Social.
"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять", – подчеркнул американский лидер.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после американских и израильских ударов по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и военные базы США в регионе.
Очередной виток эскалации между Израилем и Ираном произошел вечером 7 июня, когда Исламская Республика нанесла ракетные удары по еврейскому государству. Причиной для этого стал обстрел южного пригорода ливанского Бейрута. После этого Израиль ударил по иранским военным объектам, а также нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр.
Иран впервые за два месяца выпустил ракеты в сторону Израиля