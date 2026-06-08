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08 июня, 12:57

Политика

Трамп призвал Израиль и Иран прекратить взаимные удары

Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить обмен ударами. Соответствующий пот он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять", – подчеркнул американский лидер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после американских и израильских ударов по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и военные базы США в регионе.

Очередной виток эскалации между Израилем и Ираном произошел вечером 7 июня, когда Исламская Республика нанесла ракетные удары по еврейскому государству. Причиной для этого стал обстрел южного пригорода ливанского Бейрута. После этого Израиль ударил по иранским военным объектам, а также нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр.

Иран впервые за два месяца выпустил ракеты в сторону Израиля

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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