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08 июня, 08:20

Политика

Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране

Фото: depositphotos/dnaveh​

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала нефтехимический комплекс в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по нескольким целям на данном предприятии. В самом Иране подтвердили факт атаки и заявили о "частичном ущербе", передало Fars.

Конфликт на Ближнем Востоке резко разгорелся после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Затем ливанское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, чем вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан несколько раз соглашались на временное прекращение огня, но периодически боевые действия разгорались вновь.

В частности, из-за обстрелов израильской территории "Хезболлой", ЦАХАЛ атаковала Ливан 7 июня. В ответ на эти действия Тегеран нанес ракетные удары по Израилю. В свою очередь, израильские истребители атаковали военные объекты в западной и центральной части Ирана.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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