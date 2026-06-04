Израиль и Ливан договорились о прекращении огня на переговорах в США

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Делегации Израиля и Ливана договорились о введении режима прекращения огня в ходе переговоров в США. Об этом сообщает американский Госдепартамент.

Трехсторонняя встреча на высоком уровне с участием представителей Израиля и Ливана проходила 2 и 3 июня. Уточняется, что условием прекращения огня является полное прекращение обстрелов со стороны шиитского движения "Хезболла" и вывод всех боевиков группировки из южного сектора реки Литани.

"Обе стороны договорились под руководством США оперативно продвигать создание пилотных зон, в которых Ливанские вооруженные силы будут осуществлять исключительный контроль над территорией, исключая присутствие всех негосударственных субъектов", – добавили в Госдепе.

Представители Ливана и Израиля подтвердили, что не имеют враждебных намерений по отношению друг к другу, и обязались продолжить прямые переговоры для укрепления доверия и урегулирования всех нерешенных вопросов. В свою очередь, США вновь заявили о своей неизменной поддержке обоих правительств в осуществлении их суверенитета.

Стороны также договорились возобновить переговоры по политическому направлению и вопросам безопасности в ближайшее время.

Ранее движение "Хезболла" согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем. Ожидается, что Израиль прекратит удары по южному пригороду Бейрута, а "Хезболла" воздержится от атак против еврейского государства.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа, что государство может вновь нанести удары по Бейруту, если отряды "Хезболлы" продолжат атаковать израильскую территорию.

По данным СМИ, незадолго до этого Трамп нецензурно отчитал израильского премьера во время телефонного разговора. Американский лидер в грубой форме назвал Нетаньяху сумасшедшим после новых ударов по Ливану. Трамп добавил, что теперь "все ненавидят Израиль и Нетаньяху".