Трамп допустил, что сделка с Ираном будет заключена уже в выходные

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп рассказал, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно. Вместе с тем американский лидер не стал исключать возможного провала переговорного процесса.

Глава Белого дома раскрыл, что предварительное соглашение предусматривает совместное извлечение урана на разбомбленных ядерных объектах Ирана. Кроме того, договоренности предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания меморандума.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса.

В свою очередь, Иран также готовится внести новые изменения в текущий проект соглашения с США. При этом Тегеран готов к сценарию, при котором не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.