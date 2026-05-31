31 мая, 22:52

Политика
Tasnim: Иран внесет новые изменения в проект соглашения с США

Иран внесет новые изменения в проект соглашения с США – СМИ

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с США, в настоящее время работа по его согласованию не окончена. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

"Критерием для Ирана является проект, который мы сами приняли бы, и внесение (президентом США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом поправок в текст проекта не означает, что Иран их примет", – сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что Тегеран готов к сценарию, при котором не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что США находятся на пороге заключения выгодного соглашения с Ираном. Стороны предельно близки к оформлению очень хорошей договоренности, считает американский лидер.

Однако позже СМИ сообщили, что Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения. Новые условия передали иранской стороне. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран.

