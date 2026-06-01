01 июня, 10:41

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, какие уникальные объекты построят в Коммунарке

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Коммунарке создадут крупный образовательный и научно-производственный кластер, в который войдут суперколледж более чем на 16 тысяч студентов, новый кампус МГТУ "СТАНКИН", спортивный комплекс и новые кварталы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

"Одной из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году была потребность в создании новых центров развития – комфортных и сбалансированных городских районов с качественным жильем, развитой инфраструктурой и рабочими местами рядом с домом. Один из таких новых центров сегодня создается в Коммунарке", – отметил мэр.

За последние годы там построили более 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая крупный медицинский комплекс и около 50 социальных объектов. В район пришли Сокольническая и Троицкая линии метро, а численность населения превысила 180 тысяч человек.

Сейчас в Коммунарке и прилегающих территориях работают десять станций метро. Для улучшения транспортной доступности планируется строительство еще трех станций Троицкой линии – "Сосенки", "Ракитки" и "Десна". Их открытие намечено на 2029 год. Уже ведется проходка тоннелей и подготовка площадок будущих станций.

Продолжается и развитие дорожной сети. Введена трасса Воскресенское – Каракашево – Щербинка, которая связала Коммунарку с Южным Бутово и Щербинкой. Близится к завершению строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, 4 участка которой уже открыты. Также продолжается строительство дороги Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет дублером Калужского шоссе.

Дополнительно развиваются внутрирайонные связи. В начале года открыли новую дорогу от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в обход Калужского шоссе. Сейчас в районе строят и реконструируют более 10 километров местных дорог, включая участки улиц Поляны, Бачуринской, Александры Монаховой и проспекта Куприна.

Недавно был утвержден проект планировки территории площадью 132 гектара возле станции метро "Новомосковская". К 2040 году здесь планируется построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 10 тысяч рабочих мест.

Одним из ключевых объектов станет Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс на Юдинском бульваре. Пятиэтажное здание станет крупнейшим открытым фондохранилищем и одной из крупнейших выставочных площадок страны.

Комплекс сможет принимать до 6 000 посетителей в сутки. В нем разместят выставочные пространства, реставрационный центр, детские кружки, зоны отдыха и кафе, а также подземную парковку на 480 машино-мест.

Здесь будут хранить и реставрировать экспонаты московских музеев и Третьяковской галереи, а также проводить российские и международные выставки. Фасад комплекса оборудуют крупными медиаэкранами для трансляции культурных событий и анонсов. Территорию вокруг благоустроят и озеленят.

В Коммунарке также строят 14 образовательных объектов. Одним из крупнейших станет суперколледж площадью более 113 тысяч квадратных метров.

В нем смогут обучаться свыше 16 тысяч студентов по 7 направлениям: строительство, промышленность, информационные технологии, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, а также финансы и торговля. В колледже появятся современные лаборатории, библиотека с медиатекой и строительный полигон.

К 2030 году в районе планируют построить новый кампус МГТУ "СТАНКИН" площадью около 232 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 11,5 тысяч студентов.

На одной территории объединят образовательные корпуса, научные центры и высокотехнологичное производство. Основными направлениями подготовки станут робототехника, автоматизация, информационные системы и станкостроение. Для студентов создадут лекционные залы, компьютерные классы, библиотеки, коворкинги и опытные производственные площадки.

В кампусе также появится культурно-досуговый центр со зрительным залом, студиями звукозаписи, съемочным павильоном и общественными пространствами. Для студентов и преподавателей построят общежития на 5,6 тысяч мест.

Ключевым спортивным объектом станет физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. На территории разместятся бассейн, легкоатлетический манеж, скалодром, каток, залы борьбы, армрестлинга, гимнастики и фитнес-аэробики. Также предусмотрены площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, дартса и шахмат. Помимо этого, откроются аудитория для киберспорта и электронный тир.

На территории будущего кампуса уже строят Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности площадью около 19 тысяч квадратных метров. Там разместят научно-производственные лаборатории, конструкторское бюро, испытательные центры, а также подразделения инжиниринга и реверс-инжиниринга.

"Расселено 18 старых жилых домов. В новые квартиры в ЖК на Новомихайловском шоссе переехали порядка 1,8 тысячи человек", – добавил мэр.

Параллельно реализуется программа комплексного развития территорий, предусматривающая строительство около 2 миллионов квадратных метров недвижимости и создание более 4 тысяч рабочих мест.

В рамках 8 проектов КРТ в деревне Зименки появится коттеджный поселок с детским садом и магазином. На улице Эдварда Грига построят спортивные, медицинские и офисные объекты, а также одну из крупнейших школ Москвы на 2 000 учеников. В Институтском проезде разместят новые производства и офисы, а возле станции метро "Тютчевская" построят объекты для обслуживания коммунальной инфраструктуры.

В районе деревни Дудкино планируется строительство более 1 миллиона квадратных метров жилья, офисов, магазинов и спортивного комплекса с бассейном.

Еще один жилой квартал на 4 000 жителей появится возле станции метро "Коммунарка". Здесь также построят административно-деловой центр и физкультурный комплекс. На улице Старые Сосенки предусмотрено строительство жилых домов и современного технопарка.

По словам мэра, развитие Коммунарки является примером формирования современного городского центра, где сочетаются образование, наука, производство, жилье, рабочие места и общественная инфраструктура. Подобные проекты в дальнейшем планируется реализовывать и в других районах столицы.

Ранее в Коммунарке появился новый детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже работают 8 детсадов и 4 школы. Вместимость нового дошкольного учреждения составляет 350 детей.

