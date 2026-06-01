Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 22:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва поддерживает учащихся школ и колледжей искусств

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как Москва поддерживает юных учащихся школ искусств и творческих колледжей.

Мэр отметил, что с 2015 года им вручаются гранты за достижения в музыке, хореографии, театральном и изобразительном искусстве. На данный момент лауреатами и обладателями Гран-при являются уже более тысячи детей.

1 июня были награждены победители учебного года 2025/26. В результате призы получили 102 человека в 34 номинациях. Например, ученик Детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Эмир Басим Закариа стал обладателем Гран-при.

При этом, по словам Собянина, в 2026-м конкурс стал более масштабным. В частности, были введены новые номинации, в том числе "Народные инструменты. Ансамбль", "Эстрадно-джазовое искусство. Ансамбль", "Театральный ансамбль" и "Декоративно-прикладное искусство".

Принять участие в конкурсе могли ученики не только городских учреждений, но и федеральных, а также частных школ. Всего организаторам мероприятия поступило более 1,6 тысячи заявок от примерно 5 тысяч человек.

Для юных жителей столицы функционирует 151 творческое образовательное учреждение, подведомственное департаменту культуры Москвы. Дети могут заниматься не только в школах искусств, но и в колледжах, а также в Институте музыки имени Шнитке. Гранты позволяют компенсировать до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

В Москве прошел круглый стол о театральном искусстве

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика