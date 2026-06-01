Собянин рассказал, как Москва поддерживает учащихся школ и колледжей искусств

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как Москва поддерживает юных учащихся школ искусств и творческих колледжей.



Мэр отметил, что с 2015 года им вручаются гранты за достижения в музыке, хореографии, театральном и изобразительном искусстве. На данный момент лауреатами и обладателями Гран-при являются уже более тысячи детей.



1 июня были награждены победители учебного года 2025/26. В результате призы получили 102 человека в 34 номинациях. Например, ученик Детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Эмир Басим Закариа стал обладателем Гран-при.



При этом, по словам Собянина, в 2026-м конкурс стал более масштабным. В частности, были введены новые номинации, в том числе "Народные инструменты. Ансамбль", "Эстрадно-джазовое искусство. Ансамбль", "Театральный ансамбль" и "Декоративно-прикладное искусство".



Принять участие в конкурсе могли ученики не только городских учреждений, но и федеральных, а также частных школ. Всего организаторам мероприятия поступило более 1,6 тысячи заявок от примерно 5 тысяч человек.

Для юных жителей столицы функционирует 151 творческое образовательное учреждение, подведомственное департаменту культуры Москвы. Дети могут заниматься не только в школах искусств, но и в колледжах, а также в Институте музыки имени Шнитке. Гранты позволяют компенсировать до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

