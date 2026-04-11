11 апреля, 10:35

Мэр Москвы

Собянин: качество столичного образования постоянно совершенствуется

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Качество столичного образования постоянно совершенствуется, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он указал на то, что с этого учебного года в школах были организованы городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1–6 классов. Кроме того, более 400 тысяч учеников начальной школы осваивают дополнительный курс математики, чтобы развивать логическое мышление и навыки решения нестандартных задач.

Около 28 тысяч детей, которые учатся в 5–6 классе, углубленно изучают математику в группах, распределенных по интересам и целям в изучении предмета, а 30 школ открыли городские математические кружки. Кроме того, около 85 тысяч школьников ходят на курсы по окружающему миру.

"Помимо этого, в московских школах работает система образовательных вертикалей для учеников 7–9 классов. Они реализуются в партнерстве с ведущими вузами и позволяют ребятам серьёзно изучать профильные предметы естественно-научного направления и готовиться к поступлению", – подчеркнул Собянин.

По его словам, предпрофессиональные классы имеют более 70% школ в Москве. Почти все выпускники этих классов в результате поступают в вузы по своему профилю обучения. В настоящий момент доступны шесть направлений подготовки, по ним обучались больше 40 тысяч старшеклассников.

Для того, чтобы ученики могли больше времени уделять практике, результативнее проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками, школы были оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой.

Ранее мэр назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

