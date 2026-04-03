Собянин рассказал о поддержке учащихся московских школ и колледжей искусств

Москва оказывает поддержку учащимся творческих образовательных организаций, что помогает им завоевывать награды на конкурсах. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, только в 2025 году ребята получили свыше 30 тысяч наград в конкурсах в области культуры и искусства. 10 тысяч из них – международного уровня.

Он отметил, что по программам дополнительного образования в столице творчеством занимаются более 720 тысяч детей. Для их комфорта городские учреждения регулярно обновляются и оснащаются всем необходимым.

Например, в 2025-м после модернизации открылись детские музыкальные школы имени Н. П. Ракова и им. А. К. Лядова. Всего в объектах творческого образования появилось более 5,9 тысячи единиц оборудования, музыкальных инструментов и мебели.

Кроме того, талантливые учащиеся получают гранты. В прошлом году круг соискателей расширили. Также у выпускников школ и колледжей искусств есть возможность получить компенсацию до 100% стоимости обучения в вузе по творческим специальностям.

В 2025 году в Москве обновили свыше 100 объектов культуры и творческого образования. Более 30 из них включены в детские школы искусств, более 20 – в театры и концертные организации, 17 – в библиотеки и 12 – в музеи.

Также в прошлом году для столичных учреждений культуры приобрели свыше 11 тысяч единиц нового оборудования, в том числе световые и звуковые системы для театров, музыкальные инструменты для детских школ искусств.

