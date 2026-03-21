21 марта, 14:13

Общество

Сергунина сообщила о старте очного тура конкурса на премию Мэра Москвы в сфере культуры

Фото: Пресс-служба Депкульта

В столице начался второй этап конкурса на соискание премии Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. До 10 апреля в детских творческих школах и колледжах города пройдут очные прослушивания и выставки художественных работ молодых талантов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Конкурс проводится по 34 номинациям. По итогам первого тура отбор прошли почти 600 индивидуальных участников и коллективов, в том числе 92 ансамбля и 30 хоров", – рассказала заммэра.

В 2026 году увеличилось количество коллективных номинаций, в том числе для вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблей. Кроме того, во втором туре свое мастерство продемонстрируют около 60 пианистов и более 260 индивидуальных исполнителей на ударных, оркестровых струнных, деревянных и медных духовых инструментах. Еще около 70 ребят прошли во второй тур конкурса в категориях "Дизайн" и "Декоративно-прикладное искусство".

Победителей определит экспертное жюри, в которое войдут деятели культуры и искусства, профессора высших учебных заведений и знаменитости мировой величины.

Торжественная церемония награждения состоится в июне. Всего вручат 103 премии: от 70 до 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, до 300 – в коллективных, а также Гран-при в размере 150 тысяч рублей.

Премия за выдающиеся достижения в музыкальном, изобразительном, театральном и хореографическом искусстве была создана в 2015 году. Претендовать на нее могут воспитанники детских творческих учебных заведений и профильных колледжей в возрасте от семи до 20 лет.

Сергей Собянин ранее объявлял о старте заявочной кампании на участие в чемпионате "Абилимпикс-2026". Он подчеркнул, что этот проект представляет собой ключевую платформу для профессионального роста и самореализации москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

