28 декабря, 14:33

Мэр Москвы

Собянин: чемпионат "Абилимпикс" помогает москвичам с инвалидностью найти работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что около 700 москвичей с инвалидностью в этом году нашли работу с помощью чемпионата "Абилимпикс".
 
Мэр назвал конкурс профессионального мастерства отличной возможностью начать и развивать свою карьеру. Благодаря чемпионату люди с ограниченными особенностями здоровья обучаются нужным навыкам, проходят дополнительную подготовку и знакомятся с работодателями, которые готовы пригласить их на стажировку или работу.
 
Собянин обратил внимание, что, в основном, жители столицы трудоустраиваются по профессии, которую они представляли на "Абилимпиксе". Например, студент МГТУ "Станкин" Никита Запоточный завоевал серебро на национальном этапе в дисциплине "Токарные работы на станках с ЧПУ". Сейчас он работает на одном из заводов "Росатома".
 
В свою очередь, студент Московского колледжа архитектуры и градостроительства Георгий Осипенко занял лидирующую позицию на национальном этапе в дисциплине "Инженерный дизайн CAD". Теперь он, являясь помощником инженера, работает над улучшением двигателей на промпредприятии.
 
Еще одним призером всероссийского этапа в дисциплине "Кондитерское дело" стала Алиса Худякова. После конкурса она начала работать поваром-бригадиром в одной из столичных гостиниц. Девушка также планирует открыть свой бизнес в области кулинарии.
 
Чемпионат проводится в столице с 2015 года. В нем уже поучаствовали свыше 8,5 тысячи москвичей. Более 200 ведущих компаний являются партнерами мероприятия.

Ранее Собянин рассказывал, что люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку на всех этапах жизни. Несмотря на это, он заявил о необходимости создания доступной среды и обеспечения полноценной интеграции таких граждан во все сферы жизни.

В Москве на сегодняшний день проживают более 950 тысяч людей с инвалидностью. Примерно 60 тысяч из них – дети. Мэр отметил, что сейчас в столице работают 8 реабилитационно-образовательных центров, где обучаются свыше 2 тысяч школьников с особенностями здоровья.

Собянин: люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку

мэр Москвыобществогород

