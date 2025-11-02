Собянин: сборная Москвы стала лучшей на чемпионате "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская сборная стала лучшей на национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Команда Москвы стала лучшей практически во всех конкурсных компетенциях и подтвердила звание сильнейшей в стране по сумме завоеванных наград. В копилке нашей сборной 101 медаль", – отметил мэр.

Он поздравил победителей чемпионата, а также пожелал каждому дальнейшего профессионального роста.

Всероссийские инклюзивные соревнования впервые прошли в выставочном комплексе "Тимирязев центр". Пространство позволило сделать мероприятие не только самым масштабным в истории, но и максимально доступным для конкурсантов, подчеркнул Собянин.

В финал вышло более тысячи человек из регионов России и зарубежных стран. Столицу представили 156 участников, из них пятеро являются ветеранами СВО.

Состязания проходили по 50 востребованным компетенциям в области промышленности, строительства, транспорта, IT, медицины, образования и индустрии красоты. Выступления конкурсантов оценивали более 280 экспертов и работодателей. Лучшие из них получили предложения о работе прямо на соревновательной площадке, рассказал градоначальник.

В организации "Абилимпикса" приняли участие более 500 волонтеров. Они помогали участникам соревнований, а также получили опыт в рамках инклюзивного направления. Подготовкой добровольцев по более чем 10 направлениям занимался ресурсный центр "Мосволонтер".