Более 500 волонтеров примут участие в чемпионате "Абилимпикс-2025"

Фото: телеграм-канал "Абилимпикс"

В организации национального чемпионата "Абилимпикс-2025" примут участие более 500 волонтеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

Движение "Абилимпикс" помогает людям с особенностями здоровья проявить таланты, развиться в профессии и найти работу. По словам Драгуновой, волонтеры каждый год с нетерпением ждут открытия регистрации на мероприятие.

"Они станут незаменимыми помощниками участников соревнований и получат уникальный опыт в рамках инклюзивного направления", – подчеркнула она.

К волонтерскому корпусу могут присоединиться москвичи старше 14 лет при наличии опыта участия в городских событиях. Новичков пригласят при условии достижения возраста 16 лет. Кроме того, приветствуется опыт взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что время участия волонтеров по разным направлениям может отличаться. Управленческий состав корпуса добровольцев будет сформирован до 12 октября.

Тимлидеры начнут связываться с зарегистрированными волонтерами после 15 октября, а перед чемпионатом для команды проведут обязательный инструктаж на площадке.

Добровольцев готовит ресурсный центр "Мосволонтер". Помощь потребуется более чем в 10 направлениях. Волонтеры в том числе будут встречать участников и гостей, а также помогать с регистрацией и в интерактивных зонах.

Также ассистенты помогут организаторам с подготовкой, обеспечат работу специальных зон и будут вести протоколы. В рамках деловой программы добровольцы займутся оформлением залов и рассадкой гостей, они будут задействованы в подготовке и проведении церемоний открытия и закрытия чемпионата.

При этом встречу и сопровождение иностранных участников доверят москвичам старше 16 лет, которые пройдут специальный отбор. Важными требованиями будут уверенное владение английским языком и готовность помогать гостям на протяжении всех дней чемпионата.

Команды быстрого реагирования сформируют из опытных волонтеров. Их создадут для каждого крупного мероприятия.

После завершения чемпионата добровольцы получат благодарственные письма, а также им проставят волонтерские часы.

Финал чемпионата "Абилимпикс" будет проходить в Москве с 30 октября по 2 ноября. Основной площадкой впервые станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр". Ожидается, что в соревнованиях примут участие около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.

Всего на национальный чемпионат включены 50 компетенций в различных сферах: от промышленности до декоративно прикладного искусства. Отборочный этап проходил на 14 городских площадках, заявки на него подали свыше 1,6 тысячи человек.