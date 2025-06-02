Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025" вышли 912 участников. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что отборочный этап проходил в мае на 14 столичных площадках. Заявки подали более 1,6 тысячи москвичей с особенностями здоровья.

Участники соревновались по 65 профессиям. Каждый год организаторы расширяют программу и включают в нее новые профессиональные компетенции. В этот раз добавили 6 востребованных на рынке направлений, среди которых лазерные и блокчейн-технологии, администрирование Astra Linux и другие.

Навыки конкурсантов оценивали свыше 300 работодателей и экспертов из различных областей. Крупнейшие компании Москвы традиционно приглашают талантливых горожан на стажировки и работу, отметил градоначальник.

Победители городского тура будут определены осенью. Они представят столицу на национальном чемпионате "Абилимпикс-2025".

В прошлом году 659 человек с инвалидностью нашли работу благодаря "Абилимпиксу". Это на 30% больше показателей 2023 года. Самыми востребованными направлениями стали промышленность, информационные технологии, торговля, образование, а также сфера услуг.

Владимир Путин отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограничениями здоровья.