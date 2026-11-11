Плотный ветер с порывами до 10–15 м/с ожидается в Москве к концу недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Плотный ветер с порывами до 10–15 метров в секунду ожидается в Москве вечером в пятницу, 13 ноября. Об этом заявил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

В четверг, 12 ноября, направление ветра будет юго-западным, в пятницу – юго-восточным, скорость – около 3–8 метров в секунду. В субботу, 14 ноября, ветер сменится на юго-западный, а в воскресенье, 15 ноября, – на западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Ночью в четверг столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет осадки, чаще в виде мокрого снега. Днем температура составит плюс 2–4 градуса, ночью – от минус 2 до плюс 2 градусов.

"В пятницу днем случится всплеск температуры в Москве до плюс 4–6 градусов, а по области – где-то до 7. При этом будут небольшие дожди, которые вечером усилятся на фоне приближения очередного атмосферного фронта", – добавил Ильин.

В субботу сохранится облачная погода с дождями, температура будет в диапазоне от плюс 1 до плюс 6 градусов. В воскресенье похолодает: днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью от минус 3 до плюс 2. Ночью ожидаются небольшие осадки, местами снег и мокрый снег.

Атмосферное давление продолжит снижаться и к субботе опустится примерно до 737 миллиметров ртутного столба.

Полноценного снега в ближайшее время не ожидается. Начало следующей недели, 16–17 ноября, пока ожидается без осадков. Небольшой снег возможен в последние дни второй декады, 18–19 ноября, при дневной температуре около 0 градусов. Формирования устойчивого покрова при этом ждать не стоит.

"Снег будет падать, ложиться, таять – и так практически всю третью декаду ноября. В северных районах Московской области не исключено, что к середине ноября ляжет снег, похожий на устойчивый покров. А в столице и в южных районах региона пока подобного не предвидится", – сказал Ильин.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в большинстве крупных городов России ожидается теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Такой прогноз подготовили метеорологи с помощью технологии искусственного интеллекта.

Согласно ему, отклонение от многолетних значений затронет практически всю территорию страны. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири.

