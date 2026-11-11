IT-эксперт Зыков: нейросетям не стоит доверять конфиденциальные данные из-за риска утечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям не рекомендуется сообщать нейросетям конфиденциальные сведения, такие как пароли, банковские реквизиты и паспортные данные, из-за риска утечки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на IT-эксперта Владимира Зыкова.

"Я бы рекомендовал придерживаться простого правила: не отправлять публичным нейросетям информацию, которую вы не хотели бы показывать посторонним", – отметил специалист.

Он подчеркнул, что также необходимо быть особенно осторожным и при загрузке личных фотографий, медицинских документов, рабочих материалов и личных переписок. Нейросети способны сохранять запросы, загруженные документы и фотографии у себя на серверах, а судьбу этих данных пользователь больше контролировать не может.

Ранее в МВД России предупредили, что накопление персональных сведений в памяти ChatGPT может привести к созданию цифрового досье на пользователя и повысить риск его идентификации. Совокупность данных о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может позволить установить личность пользователя, а использование псевдонима не гарантирует анонимности.