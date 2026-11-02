IT-эксперт Горелкин: ИИ перестанет быть объектом массового помешательства

ИИ-пузырь рискует схлопнуться уже в 2027 году, заявили в Росконгрессе. На фоне разговоров об угасании технологии некоторые биржи потеряли на недавних торгах 1,7 триллиона долларов. С чем это связано и к чему может привести, разбиралась Москва 24.

Случайность или закономерность?

Схлопывание пузыря в сфере искусственного интеллекта может пройти в 1–2-м квартале 2027 года, отметили в Росконгрессе.





из сообщения Росконгресса То, о чем долго предупреждали эксперты и специалисты отрасли, начинает сбываться. Пузырь ИИ еще не лопнул, но начал стремительно сдуваться.

Как подсчитали в фонде, по итогам торгов 30 октября некоторые биржи в совокупности потеряли 1,7 триллиона долларов. В частности, речь идет о США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китае и Тайване. Кроме того, криптовалюта просела на 140 миллиардов долларов, а акции 16 крупнейших технологических компаний обвалились более чем на 20% от своих 52-недельных пиков, потеряв от 48 до 68% стоимости.

Аналитики фонда указали на фундаментальную проблему: компании заключают сделки на сотни миллиардов, не располагая собственной выручкой для их исполнения.

"Финансирование строится по замкнутому кругу: производитель чипов инвестирует в своего клиента, клиент использует эти средства на закупку чипов, а облачные провайдеры привлекают долг под залог оборудования, которое может морально устареть раньше, чем будет погашен кредит", – заявили специалисты.

Причем если посмотреть на время, которое пришлось на бум золота в 1970-х и интернет-компаний конца 1990-х, каждый крупный биржевой пузырь раздувался примерно одинаково. За 10–15 лет котировки успевали вырасти в десять раз, уточнили в Росконгрессе.





аналитики фонда Исторические данные показывают, что вероятность краха превышает 50%, когда отрасль в центре ажиотажа опережает рынок более чем на 100% за два года. Акции, связанные с ИИ, приближались к этой точке уже в начале текущего года.

Советник президента России Антон Кобяков также согласился с мнением, что ИИ – обычный финансовый пузырь, который скоро лопнет. Причиной окажется рост процентных ставок и необходимость конвертировать активы в наличные.

При этом, по оценке аналитиков, падение активов, связанных с искусственным интеллектом, было спровоцировано слабыми отчетами лидеров отрасли, которые разочаровали рынок.

"Начался сход пены. Гонка за искусственным интеллектом привела к необычайно высокому спросу на деньги, что серьезно истощило рынок", – заявили в фонде.

Компании в сфере ИИ активно рекламировали скорый выход на прибыльность, но этого не произошло, сказал Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он объяснил это тем, что на строительство дата-центров, обслуживающих технологию, требуется слишком много денег.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Кроме того, не оправдались ожидания по эффективности программных средств: компании, которые на фоне внедрения ИИ сократили до 20% персонала, теперь вынуждены нанимать сотрудников обратно. В результате того, что экономический эффект оказался дутым, котировки акций пошли вниз. Все это в совокупности заставляет рынок пересматривать стоимость бумаг в сторону понижения, что может привести к обвалу.

Однако для человечества ситуация ничего не изменит. Более того, вкладывать в развитие технологий не перестанут: просто объемы средств станут меньше, убежден Сафонов.

Лопнет?

По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, из-за того, что пузырь в области искусственного интеллекта раздулся до огромных размеров, инвестиции в технологию "обороняли" даже на государственном уровне. Власти США ради этого даже участвовали в своего рода PR-акции, объяснил он Москве 24.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Компания Anthropic якобы получила запрет на экспорт нескольких ИИ-моделей, при этом уже через две недели после переговоров Штаты сняли экспортные ограничения. После доступ к моделям начали постепенно восстанавливать. Это классическая механика прогрева рынка, чтобы доноры были готовы нести свои деньги в организации, вышедшие на биржу.

Специалист заявил, что спад ажиотажа объясняется кривой Гартнера – графической моделью, демонстрирующей, через какие этапы проходит новая технология. Она помогает оценить уровень ожиданий, реакцию рынка и перспективы внедрения инновации.

Инвесторы возлагали на технологию огромные надежды, но около двух-трех лет назад стало ясно: ИИ не оправдает ожиданий, рассказал Горелкин.



"Крупный капитал рассчитывал, что нейросети полностью перестроят рынок труда и заменят людей роботами. На деле этого не произошло. Осознание разрыва между обещаниями и реальностью наступило давно, но отрасль продолжала искусственно поддерживать рост. Цель была прагматичной: отбить вложенные средства и минимизировать убытки", – отметил он.

Эксперт объяснил, что для общества этот спад не несет ничего принципиально нового – это повторяющийся цикл. Он лишь подсвечивает проблему технологической грамотности: люди склонны верить в чудеса, этим грешат даже очень состоятельные и образованные.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности С самого начала было ясно, что нейросети – это просто качественный инструмент-помощник. Столь же радикальных перемен, как при появлении автомобиля или парового двигателя, уже не случится: мир перенасыщен технологиями. Прорывы возможны, но тектонического перелома не предвидится. Это не отменяет необходимости развития, однако часть исследований должна служить науке, а не прибыли.

Лет десять назад похожая история уже случалась с блокчейном, но в меньшем масштабе, привел пример специалист.

"О технологии говорили из каждого утюга, появилось множество профильных компаний. Само слово "блокчейн" надувало капитализацию на IPO (процедура первого вывода акций на биржу. – Прим. ред.) на 15–20%, и инвесторы верили обещаниям изменить мир. Однако тогда ожидания не оправдались и хайп схлопнулся. При этом сама технология никуда не исчезла, она продолжает использоваться в фоновом режиме и превратилась в рядовой рабочий инструмент", – уточнил он.

По мнению Горелкина, с искусственным интеллектом происходит ровно то же самое: появилось огромное число компаний с приставкой AI, что повышало их привлекательность для инвесторов исключительно за счет моды. Сейчас этот цикл завершается: пузырь лопнет, слабых игроков поглотят, технология займет свое место.

ИИ останется хорошим рабочим инструментом, но перестанет быть объектом массового помешательства. Инвестиции окажутся более сдержанными, а развитие перейдет от взрывного роста к последовательному и прагматичному, заключил эксперт.

