Росконгресс спрогнозировал схлопывание пузыря ИИ в первом полугодии 2027 года

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Пузырь в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в мире начал сдуваться, а его окончательное схлопывание прогнозируется на 1–2 квартал 2027 года. Об этом заявили в Росконгрессе, передает РИА Новости.

На фоне снижения стоимости акций технологические компании ищут финансирование на международных площадках, отметили в фонде. По словам аналитиков, предупреждения экспертов начинают сбываться: пузырь ИИ пока не лопнул, но стремительно сдувается.

В пятницу, 30 октября, обвал пережили биржи США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня, потеряв в сумме 1,7 триллиона долларов. Криптовалюта подешевела на 140 миллиардов. Акции 16 ведущих технологических компаний упали более чем на 20% от 52-недельных максимумов, а их падение составило от 48% до 68%.

Причиной аналитики называют то, что контракты на сотни миллиардов долларов заключаются компаниями, не способными обеспечить их исполнение за счет собственных денежных потоков. Финансирование, по их описанию, идет по замкнутому кругу: производитель чипов инвестирует в клиента, тот использует средства на закупку чипов, а облачные провайдеры берут кредиты под залог оборудования, которое может устареть раньше, чем будет погашен долг.

Исторический анализ пузырей – от золота в 1970-х до интернет-бума конца 1990-х – показывает, что биржевые котировки в реальном выражении росли в десять раз за 10–15 лет. По данным фонда, вероятность краха превышает 50%, когда отрасль в центре ажиотажа опережает рынок более чем на 100% за два года. Акции, связанные с ИИ, приближались к этой точке уже в начале 2026 года.

Советник президента России Антон Кобяков также считает, что искусственный интеллект как классический пузырь скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные.

Эксперты Росконгресса отметили, что падение активов в сфере ИИ началось после того, как рынок посчитал слабыми отчеты компаний-лидеров отрасли. По их словам, начался сход пены: гонка за искусственным интеллектом привела к необычайно высокому спросу на деньги, что истощило рынок. Крупные международные компании уже обращаются к внешним рынкам в поисках финансирования.

Ранее зарубежные СМИ указывали, что в Китае "пузырь" в сфере ИИ уже лопнул. Индекс материкового Китая STAR50, объединяющий крупнейшие компании в сфере ИИ и полупроводников, потерял 40% за неполные 4 месяца, а рыночная капитализация уменьшилась примерно на 480 миллиардов долларов. Кроме того, индекс голубых фишек CSI300 опустился примерно на 20% относительно июньских максимумов.

