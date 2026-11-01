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01 ноября, 21:57

Происшествия

Турчанку приговорили к 30 годам тюрьмы за принуждение дочери к проституции

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд по тяжким уголовным делам азиатской части Стамбула приговорил 44-летнюю жительницу района Санджактепе к 30 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в том, что она с шести лет принуждала свою дочь к занятию проституцией, сообщила газета Sabah.

По сведениям издания, обвиняемая организовывала для дочери 2011 года рождения встречи с четырьмя мужчинами в их квартирах за денежное вознаграждение. Девочка сообщила экспертам, что подвергалась сексуальному насилию.

Мать задержали. На допросах она отвергала все обвинения. Ее ежемесячный доход, по данным газеты, составляет 24 тысячи лир, то есть около 39 тысяч рублей.

Коллегия судей сочла вину доказанной на основании улик. Наказание назначено по совокупности обвинений, поводов для снисхождения суд не нашел.

О наказании для мужчин, согласившихся на предложение матери, не сообщается.

Ранее суд штата Оклахома в США признал Шери Уокер виновной в том, что она принудила 11-летнюю дочь родить ребенка от собственного отца Дастина Уокера. Прокуратура установила, что женщина знала о насилии мужа над дочерью, но не пыталась защитить девочку. Когда дочь забеременела, мать заставила ее рожать. В ходе следствия также выяснилось, что о происходящем в семье знала и бабушка жертвы.

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