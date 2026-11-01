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01 ноября, 19:52

Политика

Конституционный суд Польши возобновит работу через несколько недель

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz​

Конституционный суд Польши вернется к рассмотрению дел в течение нескольких недель, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Вальдемар Журек.

Первые слушания и разбор дел по существу, по его словам, стоит ждать именно в этот срок.

"Это вопрос недель, когда у нас будут первые слушания и будут рассмотрены первые дела по существу", – передает его слова РИА Новости.

Министр объяснил долгое отсутствие решений тем, что суд годами занимался преимущественно политикой, а не обращениями граждан.

"Главное для граждан – это то, что там уже много лет лежат жалобы", – отметил он.

По утверждению Журека, эти обращения "были брошены в шкаф", поскольку суд выполнял политические поручения тех, кто сейчас поддерживает акции под зданием суда и говорит о перевороте, а вопросы, которые больше всего касаются людей, откладывались на полку.

Заявления прозвучали после событий вечера пятницы, 30 октября, когда на фоне конституционного кризиса протестующие окружили здание Конституционного суда. Предпринимались единичные попытки прорваться через заграждения, полиция провела задержания. Исполняющая обязанности председателя суда Анна Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал заграничный визит и вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота.

Кризис в Польше начался после того, как премьер-министр Дональд Туск решил назначить судьей Конституционного суда Мачея Берека – бывшего члена своего кабинета. При этом в обращении к нации премьер-министр обвинил Россию в якобы причастности к вспыхнувшему кризису. По его словам, недоброжелатели используют "армию российских ботов" и даже получают похвалу от людей, близких к Кремлю.

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