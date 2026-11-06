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06 ноября, 13:43

Происшествия

Подросток травмировал руку при детонации взрывателя гранаты в Архангельской области

Фото: MAX/"УМВД России по Архангельскoй oбласти"

В деревне Лахта Архангельской области 14-летний подросток получил травму руки при детонации взрывателя ручной гранаты. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Изначально в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире дома по улице Геологов. Выяснилось, что днем двое подростков гуляли в деревне и попали на огражденный участок, где хранились старая техника и металлолом. Один из них нашел металлический предмет, внешне похожий на взрыватель гранаты.

Находку школьники принесли в квартиру. В коридоре пострадавший стал показывать предмет, дернул за кольцо, после чего произошел взрыв. Его 62-летняя бабушка оказала первую помощь и вызвала скорую. Подростка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Приятель школьника не пострадал.

Собственник участка, где нашли опасный предмет, установлен. Полицейские выясняют, как опасный предмет оказался на территории. Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Ранее самодельное пиротехническое устройство сдетонировало в руках у мужчины на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Никитинской. В оперативных службах СМИ рассказали, что взорвалась петарда. Пострадавший был госпитализирован. Сотрудники полиции проводили проверку по факту случившегося.

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