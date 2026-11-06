"Сделано в Москве" создает новые возможности для бизнеса на городских площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Сделано в Москве" интегрирует сервисы партнеров в инфраструктуру столицы и предлагает бизнесу разные сценарии участия в сезонных городских программах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, столичные компании на Болотной площади могут выбрать разные форматы участия. В проекте "Зима в Москве" компания может украсить новогоднюю елку, создать бренд-зону или разместить арт-объект во флагманском павильоне "Сделано в Москве".

Локальные бренды могут проводить мастер-классы и открытые мероприятия на катке, а также публиковать анонсы событий в афише площадки. Для участия в "Зиме в Москве" организация подает заявку на специальном портале или направляет ее на business-seasons@mos.ru.

Одним из примеров успешного сотрудничества проекта "Сделано в Москве" с крупным бизнесом стал опыт работы с ИТ-компанией "Яндекс". Компания стала стратегическим партнером сезонных проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Зимой сервисы "Яндекса" задействовали во флагманском арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади. Там провели фестиваль "Маркет маркета" с участием нескольких десятков столичных производителей одежды, домашнего декора и текстиля, аксессуаров и других товаров. Посетителям предложили бесплатные мастер-классы: украшение варежек, вязание крючком, изготовление подсвечников.

На праздновании китайского Нового года в арт-павильоне появился гонг, ударить в который мог любой желающий. Бренд-зону создали при поддержке программы лояльности "Свои плюсы", а посетители получали промокоды на сервисы "Яндекса".

За лето для москвичей и гостей столицы провели более 600 образовательных, культурных, спортивных и деловых мероприятий. Часть мероприятий приурочили ко Дню защиты детей, Дню России и Дню города. Из общей программы 133 мероприятия прошли совместно с 80 партнерами проекта "Сделано в Москве".

Среди них – производитель спортивного оборудования Kenguru Pro, "Лига героев", сеть фитнес-клубов Spirit Fitness, "Союзмультфильм", театр танца Аллы Духовой "Тодес", литературно-музыкальный проект "Гармония времен" и другие.

Летом компания представила несколько популярных сервисов в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади. При поддержке проектов "Яндекса" открыли корнер с едой и напитками, место для пикников и зону отдыха. Там можно было укрыться от жары и посмотреть, как играют в бадминтон на специально оборудованных кортах.

Летний фудкорт вместил товары "Яндекса" и бренд-зону. Снова состоялся фестиваль "Маркет маркета": жители и гости столицы покупали товары для загородного отдыха, путешествий и уличного досуга. На фестивале показали товары более 100 московских брендов: косметику, украшения, декор, керамику, посуду и другие.

Летом партнером проекта стала программа развития российского автоспорта SMP Racing. На Болотной площади 1 августа заработала интерактивная зона о Российской серии кольцевых гонок. Посетители пообщались с пилотами и увидели фильм об истории российского гоночного автомобиля BR03, который разработали и собрали в столице.

Гости также тестировали гоночные автосимуляторы SMP Esports и смотрели фильм об их разработке. На симуляторе пит-стопа можно было почувствовать себя механиком. В завершение для гостей устроили чаепитие в русском стиле и вручили подарки столичных производителей.

Как отметил гендиректор программы Виталий Петров, партнерство бизнеса и города является важным элементом для развития современного спорта. Москва предоставила возможность представить автоспорт не только любителям, но и широкой аудитории. Подобные инициативы способствуют созданию автоспортивной культуры, привлечению молодежи и укреплению связи между индустрией и обществом.

Свои мероприятия на Болотной площади проводили и участники проекта "Сделано в Москве". Косметический бренд Натальи Ракоч Russian Beauty Guru представил новинки. В программу вошли четыре тренировки: пилатес, бег, стретчинг и зумба. Участники попробовали термотушь, созданную для занятий спортом. Для гостей работала фотозона, им предложили угощения и подарки.

Мероприятие собрало около 500 человек. Бренд протестировал новый продукт, получил обратную связь и сформировал сообщество лояльных покупателей. Продукцию компании регулярно представляют в арт-павильонах проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве", а также круглый год – в фирменных магазинах "Сделано в Москве". В середине августа бренд провел на Болотной площади бьюти-забег.

В конце лета бренд детской одежды БарDuck устроил показ мод на Болотной площади. Марка исповедует концепцию универсального гардероба: разные по стилю вещи легко сочетаются. Юные модели показали 18 образов.

Показ школьной коллекции перед началом учебного года помог увеличить продажи, отметила пиар-директор компании Татьяна Абовян. Выручка за сентябрь выросла на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Посетители увидели одежду вживую, оценили фактуру, цвет и фасон. Выросла и узнаваемость: зрители фотографировали, снимали видео и отмечали марку в социальных сетях.

Одновременно с этим в столице продолжается отбор локальных брендов, товары которых появятся в зимних арт-павильонах "Сделано в Москве". Заявки принимаются через личный кабинет предпринимателя на официальном сайте программы.