Представителей бизнеса приглашают присоединиться к проекту "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели могут стать участниками проекта "Зима в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Форматов несколько: можно открыть собственную бренд-зону, провести лекции или мастер-классы, представить свои товары в арт-павильонах либо включить мероприятие в городскую афишу. Заявку принимают на специальном портале, а также по электронной почте business-seasons@mos.ru.

Еще один вариант – получить статус резидента зимнего клуба "Москва". Он позволяет бесплатно арендовать на Тверском бульваре торговый павильон или поп-ап-магазин. Горожане традиционно приходят сюда в преддверии новогодних праздников.

Прошлой зимой на этой площадке работали в том числе косметические бренды. В частности, "Крыгина Косметикс" и "Вдохни" приглашали на бесплатные уроки от профессиональных визажистов и мастер-классы по яркому макияжу для новогодней вечеринки. Гости знакомились с ароматами, блесками для губ и масками, уходили с сувенирами, а отзывы о продукции оставляли в социальных сетях.

"Недостаточно просто выставить товар на полке. С финансовой точки зрения это про ценность контакта и опыта", – отметила основательница бренда "Крыгина Косметикс" Елена Крыгина.

По ее словам, бренд находится в теплом контакте с покупателями, со многими из них компании уже удалось подружиться. Возможность встретиться офлайн – большое удовольствие для обеих сторон.

"Такие мероприятия оживляют Москву, и это просто потрясающе. Зимний клуб точно вошел в топ мероприятий Москвы и буквально запустил праздничную атмосферу в городе", – рассказала основательница компании "Вдохни" Полина Казакова.

Она добавила, что бренд получил много хороших отзывов в социальных сетях.

Средства, вложенные в выгодные предложения для покупателей, помогли компаниям нарастить выручку и выстроить доверительные отношения с новыми клиентами. Отсутствие платы за аренду позволяет брендам направлять сэкономленное на мероприятия и подарки при покупке.

Третий сезон зимнего проекта начнется 1 декабря. В разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, а также откроют павильоны и ярмарки, организуют культурные и благотворительные мероприятия. Всего проект объединит больше 500 площадок по всему городу.