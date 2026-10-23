Третий сезон проекта "Зима в Москве" стартует 1 декабря

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

1 декабря начнется третий сезон проекта "Зима в Москве". По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Проект объединит больше 500 площадок по всему городу, основная их часть будет расположена за пределами центра. Зимние программы ждут гостей ВДНХ, кинопарка "Москино", музея-заповедника "Коломенское", Парка Горького, олимпийского комплекса "Лужники" и множества других знаковых мест столицы. Тема этого сезона – "Тепло большого города", – отметила Сергунина.

В основе событийной программы – добрые дела. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает". Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции (СВО), жителям новых и приграничных территорий.

Для семей бойцов подготовят спортивные мероприятия и экскурсии, приглашения на новогодние представления и подарки.

В декабре состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". А для детей – подопечных столичных некоммерческих организаций уже в пятый раз проведут "Добрую елку".

Главным событием зимних каникул станет уже полюбившийся горожанам и туристам фестиваль "Путешествие в Рождество". Интересные мероприятия – творческие мастер-классы, спортивные тренировки, музыкальные выступления – пройдут на районных площадках и в парках столицы.

К зимнему городскому проекту вновь присоединятся предприниматели. Для них предусмотрено несколько форматов участия. Например, бренды могут представить товары в арт-павильонах "Сделано в Москве", стать партнерами клуба "Москва" на Тверском бульваре или провести лекции, мастер-классы, акции для посетителей на своих площадках. Прием заявок открыт на портале "Время возможностей для бизнеса".

Мероприятия второго сезона проекта "Зима в Москве" посетили 32 миллиона жителей и гостей столицы. По всему мегаполису работало свыше 400 площадок. Многие городские пространства стали не просто местами для отдыха и развлечений, а центрами добрых дел. Вместе москвичи собрали больше 50 тысяч подарков для участников СВО и детей из новых регионов.

Между тем к культурно-образовательной акции "Ночь искусств" в Москве подготовили свыше 400 событий. Акция состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Программа охватит свыше 120 площадок в разных районах города. Например, Театр кукол подготовил программу к 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию основания учреждения.