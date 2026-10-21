Московские музеи и студии анимации презентуют свои проекты в Китае

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На Китайской международной выставке лицензирования (China Licensing Expo), которая стартовала сегодня в Шанхае, открылся стенд "Культура Москвы". Столицу представляют десять культурных учреждений и студий анимации, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Участие в этом событии – еще один шаг в продвижении нашей культуры за рубежом. Посетители стенда российской столицы познакомятся с проектами московских музеев, планетария, зоопарка и ведущих анимационных компаний", – рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках бизнес-миссии запланировано более 100 встреч с потенциальными партнерами из других стран.

Гостей столичного стенда встречает цифровой аватар манула Тимофея – символа Московского зоопарка. Часть переговоров посвятят выпуску продукции с его образом: игрушек, сувениров, анимации.

Свои материалы для лицензирования в других странах презентуют Музей космонавтики, Московский планетарий, Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, музей-заповедник "Царицыно", Московский музей современного искусства, а также "Союзмультфильм" и другие анимационные компании.

Бизнес-миссия проводится в рамках программы "Культурный экспорт Москвы". Ее запустили летом этого года для укрепления экспортного потенциала креативной экономики города и популяризации российской культуры.

Правительство Москвы активно продвигает городские культурные проекты на мировом уровне. Представители российской столицы регулярно принимают участие в международных выставках и форумах, бизнес-миссиях и гастролях, кинофестивалях и книжных ярмарках, неделях моды и конференциях разработчиков видеоигр.

Ранее сообщалось, что деловая программа второй Московской международной недели видеоигр объединит свыше 50 сессий. Мероприятие пройдет с 29 октября по 1 ноября, в сессиях примут участие более 250 российских и зарубежных специалистов. К дискуссиям присоединятся представители около 20 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индонезии, Турции, Индии.