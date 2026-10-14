Московская неделя видеоигр объединит более 250 российских и зарубежных экспертов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Деловая программа второй Московской международной недели видеоигр, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября, объединит свыше 50 сессий. В них примут участие более 250 российских и зарубежных разработчиков, издателей, инвесторов и экспертов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"К дискуссиям присоединятся представители около 20 стран, таких как Китай, Бразилия, Индонезия, Турция, Индия. В этом году особое внимание уделят связи видеоигровой индустрии с миром кино, анимации и другими креативными сферами", – рассказала Сергунина.

Мероприятия Недели видеоигр организуют на сотнях площадок в столице и других регионах России: от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений. Гостей ждут презентации новинок, кибертурниры, лекции, выставка и многое другое.

Деловая часть развернется в Московском кластере видеоигр и анимации. Основная тема – "За рамками индустрии". Ключевые сессии посвятят взаимодействию специалистов внутри разных смежных отраслей. Например, эксперты обсудят создание игр по мотивам книг, фильмов, сериалов, комиксов.

Отдельное направление – международное сотрудничество. Участники из России и других стран оценят перспективы запуска и продвижения совместных проектов.

Среди прочих тем – значение искусственного интеллекта в разработке видеоигр, развитие киберспорта и методики получения обратной связи от игроков.

30 октября в Московском кластере видеоигр и анимации также откроется выставка, на которой свои проекты представят десятки отечественных и зарубежных студий – как видеоигровых, так и анимационных. По словам Сергуниной, около 40 компаний-участников – это резиденты самого кластера.

Гости смогут познакомиться с новинками, а представители индустрии – провести переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами. Для посещения мероприятий потребуется регистрация на официальном сайте события.

Первая Московская международная неделя видеоигр привлекла свыше 150 тысяч участников по всей стране. В ее рамках игроки рынка провели 250 переговоров, а сам город заключил 15 соглашений о сотрудничестве.

Центральным событием стало открытие Московского кластера видеоигр и анимации – первой очереди нового креативного кластера в инновационном центре "Сколково". В распоряжении резидентов – студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства. Сегодня здесь работает уже 70 компаний.

Недавно в креативном кластере запустили вторую очередь – Кластер медиатехнологий. В него входят студия виртуального продакшена для съемок с 3D-графикой в реальном времени, интерактивный шоурум с VR-симуляторами, цифровыми аватарами и площадкой "Цифровой двойник Москвы", многофункциональный лекторий и конференц-зал на 300 мест для форумов и деловых событий.

Ранее сообщалось, что почти 80% киберспортивных организаций России сосредоточены в Москве, это закрепляет за городом звание столицы отечественного киберспорта. За последние 7 лет количество таких компаний в городе увеличилось на 60%. В Москве действует более 30 арен, турнирных проектов и клубов.