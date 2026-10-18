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18 октября, 12:32

Технологии

"Ночь видеоигр" пройдет в инновационном центре "Сколково"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском кластере видеоигр и анимации, расположенном в инновационном центре "Сколково", с 31 октября на 1 ноября пройдет "Ночь видеоигр". Мероприятие станет частью второй Московской международной недели видеоигр, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В этом году кластер превратят в игровое пространство. Гости смогут почувствовать себя персонажами, проходящими уровни в реальной жизни. При регистрации каждый участник получит карточку со списком мероприятий. Ведущий объявит начало игры, будет направлять посетителей и напоминать о наградах. За участие и победы посетителям начислят игровые монеты, которые можно обменять на мерч или использовать в розыгрыше призов.

На главной сцене состоится концерт. Частью программы станет выступление кавер-группы, которая исполнит музыку из известных игр. Здесь же приглашенные звезды примут участие в шоу-матчах.

На подземной парковке откроют пространство по мотивам уличных гонок из видеоигр и тюнинг-культуры. Посетители смогут рассмотреть вблизи машины и пообщаться с их владельцами. Там же установят аркадные автоматы с классическими играми прошлых лет. Для любителей посоревноваться будут доступны настольный футбол и аэрохоккей.

На первом этаже разместят зону настольных игр и площадку для мини-турниров по "Тетрису". На втором этаже впервые откроется "Крафтовая кузница". Здесь пройдут мастер-классы, на которых гости смогут сделать сувениры по мотивам игровых вселенных, в том числе брелоки. Кроме того, состоятся турниры на ретроприставках Dendy, Sega и PlayStation 1, а также ночные соревнования.

На третьем этаже расположат зону PlayStation 5, где посетители смогут сыграть в популярные игры или принять участие в мини-турнирах по футбольным симуляторам, EA Sports UFC, Mortal Kombat и гоночным играм. На этаже также оборудуют тематическую фотозону.

Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября. Свои проекты представят более 40 резидентов столичного кластера видеоигр и анимации. Мероприятие соберет ведущие игровые и ИТ-компании, профильных специалистов и геймеров из России и других стран.

В "Сколкове" открыли Кластер медиатехнологий

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