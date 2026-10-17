Российские разработчики представят свои проекты на Московской неделе видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 40 резидентов столичного кластера видеоигр и анимации представят свои проекты на Московской международной неделе видеоигр, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие соберет ведущие игровые и ИТ-компании, профильных специалистов и геймеров из России и других стран. Аллея резидентов будет работать с 30 октября по 1 ноября. Посетители смогут не только познакомиться с новинками, но и опробовать их на стендах. Для студий это возможность получить обратную связь от аудитории и найти партнеров, а для гостей – увидеть, какие игры и мультфильмы создают в Москве.

Темой Недели видеоигр в этом году станет "За рамками индустрии". Организаторы делают акцент на связях видеоигр с литературой, кино, анимацией и другими креативными направлениями. Эта идея отражена в ряде проектов на аллее. В частности, студия Hanuman Games привезет игру Toto's Journey, где пес Тото отправляется в путешествие по вселенной "Волшебника Изумрудного города", а игроку предстоит решать головоломки и выполнять сюжетные задания. Еще один пример – экшен Tsarevna. Age of Tales студии ВАТТ, где игрок берет на себя роль царевны в славянской сказке, а в качестве необычного оружия выступает балет.

На Неделе видеоигр представят несколько проектов, вдохновленных фольклором и историческими событиями. 39 kingdom Studio готовит роуглайк The Bun. Survivor, в котором игрок управляет Колобком, превращающимся из героя знакомой сказки в былинного богатыря. Студия "Варяги" покажет тактическую игру "Разведка: 1944", действие которой разворачивается в Восточной Пруссии осенью 1944 года. Игроки возглавят группу советских разведчиков и смогут самостоятельно выбирать стиль прохождения миссии.

Для любителей хорроров подготовили сразу три проекта. Студия Terrabyte Games покажет игру Run Away From Me, где игрок должен будет скрываться от преследователя в замкнутом пространстве, постепенно раскрывая историю места по отдельным деталям. Психологический хоррор Calling You Home: Town Horror студии "Лаборатория "Технокор" отправит героя на поиски младшей сестры в заброшенный город, когда-то выросший вокруг парка аттракционов, а теперь забытый.

Black Caviar Games и GamesLab представят сюжетные игры. В приключенческом экшене Pio: A Robot's Story юный изобретатель Кир вместе с роботом Пио отправляется из ретрофутуристической Москвы к островам Тихого океана. Ролевая игра "Наше детство" предлагает взглянуть на повседневность глазами героя с очень развитым воображением.

В рамках мероприятия также представят и анимационные премьеры. Студия "Сахновский парк" Владимира Сахновского уже выпустила сериалы "Шушумагия" и "Вредноблог". "Клаксон продакшн" покажет детский экологический сериал "Команда Флоры. Экопатруль", а Itsalive – "Сказки Сплюши". Это проект ИИ-анимации, созданный специально для детей.

"Лаборатория "Наносемантика", специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, представит симулятор Splite FPV: Drone Racing, где, кроме гонок, есть миссии по тушению пожаров и спасению животных.

Вместе с тем на аллее резидентов гости узнают о мобильных и казуальных играх, анимационных проектах и технологических разработках других участников кластера.

Деловая программа Недели видеоигр объединит свыше 50 сессий. В них примут участие более 250 российских и зарубежных разработчиков, издателей, инвесторов и экспертов. К дискуссиям присоединятся представители около 20 стран, таких как Китай, Бразилия, Индонезия, Турция, Индия.

