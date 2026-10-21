Более 400 мероприятий пройдет в Москве в рамках акции "Ночь искусств"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 400 событий подготовили в Москве к культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Программа охватит свыше 120 площадок в разных районах города, отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Для гостей подготовили новые форматы знакомства с искусством: гид-аудиоспектакль, оперу без слов, органный концерт в сопровождении диджей-сета и другие", – сказал он.

Акция станет 14-й по счету. К постоянному девизу "Искусство объединяет" в этом году добавится тема "Другой взгляд": она предлагает по-новому посмотреть на привычные форматы. 2026 год объявлен Годом единства народов России.

К прежним площадкам присоединятся новые, где пройдут ключевые события. Среди них Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, "Цифровое деловое пространство", "Тон-центр" и "Воробьевы Холл".

Театр кукол подготовил программу к 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию основания учреждения. Юным зрителям покажут "Волшебную лампу Аладдина", для взрослых состоится показ "Необыкновенного концерта", также пройдут экскурсии по театру.

В "Воробьевы Холл" пройдет джазовый вечер к 110-летию Олега Лундстрема. В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" устроят серию органных концертов. Например, "Орган/флейта. Диалог" соединит два инструмента, а "Орган/диджей. Диалог" станет музыкальным экспериментом.

В "Тон-центре" танцевальная труппа musicAeterna Dance покажет перформанс режиссера Анны Гусевой. Там же артисты труппы "Балет Москва" театра "Новая опера" представят программу "Балет Москва" в "Тон-центре". Лучшее" с участием трех поколений хореографов.

В Государственном музее А. С. Пушкина можно будет услышать концертную программу "Опера без слов" Московского фестивального оркестра под руководством Николая Хондзинского, а также музыкальную программу "Любовь и верность" группы "Пятеро".

В "Цифровом деловом пространстве" состоятся концерты фолк-музыки: выступят группа Kasha и культурный проект Zventa Sventana. Кроме того, здесь прозвучит концерт "Когда-нибудь было сегодня" музыкального проекта Леонида Овруцкого.

В особняке П. П. Смирнова покажут спектакль о русском зодчем Федоре Шехтеле. Героями постановки станут исторические фигуры, повлиявшие на судьбу архитектора, а также его музы и образы фантазий.

Кроме того, москвичей пригласили на серию уличных фотовыставок в честь юбилеев деятелей культуры. На выставке к 100-летию со дня рождения Галины Вишневской на Тверском бульваре представят афиши и фотографии с выступлений, а проект к 100-летию Евгения Леонова на Никитском бульваре напомнит о главных сценических образах актера. Экспозиция к 90-летию со дня рождения Леонида Куравлева на улице Арбат познакомит с деталями его биографии и творческого пути.