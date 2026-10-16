Дом Гоголя пригласил горожан на экскурсии, мастер-классы и в читательский клуб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три мероприятия, посвященные писателю Николаю Гоголю, пройдут 18 октября в Доме Гоголя, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетить их можно по предварительной регистрации в сервисе "Мосбилет". На первые два события вход организуют по бесплатным билетам, на вечернее – билеты продаются в том же сервисе.

Авторская экскурсия по мемориальной экспозиции "Разговор с экспонатами" начнется в 11:00. В центре внимания будут сами выставочные предметы. Хранитель фондов Дома Гоголя Светлана Милованова расскажет историю вещей от их лица и уделит особое внимание мемориальным предметам семьи Гоголей-Яновских. Многие из этих вещей прошли долгий путь, прежде чем оказаться в музейных залах.

Мастер-класс "Гербарий Гоголя" стартует в 13:00. Участники займутся созданием вышитой миниатюры с изображением цветов, применяя мулине, ленты, бисер и ткань. Писатель проявлял интерес к ботанике и умел ценить природу, в его записных книжках есть немало страниц на эту тему. В музее хранятся его ботанические рисунки гимназических лет и гербарий, собранный вместе с сестрой Ольгой в окрестностях родной Васильевки.

В 16:00 откроется читательский клуб "Читаем с Гоголем": там обсудят историю создания повести "Шинель". Участники встречи поделятся мнением о том, как произведение писалось, что на него повлияло, как его приняли современники писателя и почему он выбрал именно шинель.

Работу над повестью Гоголь начал в 1839 году и возвращался к ней на протяжении двух следующих лет. В отличие от других повестей петербургского цикла, публиковавшихся с 1835 года, "Шинель" вышла не в сборнике и не в периодическом издании, а сразу в третьем томе собрания сочинений писателя, выпущенном в 1842 году.

Ранее сообщалось, что ежегодную акцию "Ночь искусств" проведут в Москве с 3 на 4 ноября. В столичных музеях, библиотеках, театрах, культурных центрах и на других площадках пройдет более 400 мероприятий. Государственный музей А. С. Пушкина станет одной из флагманских площадок. Там можно будет посмотреть спектакль об Анне Ахматовой и послушать произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова в джазовой обработке.

