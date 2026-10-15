Культурные площадки Москвы подготовили более 400 мероприятий к акции "Ночь искусств"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 3 на 4 ноября в Москве проведут ежегодную акцию "Ночь искусств". В столичных музеях, библиотеках, театрах, культурных центрах и на других площадках пройдет более 400 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом сезоне акцию приурочат к Году единства народов России. Горожан и туристов ждут концерты и театральные постановки, кинопоказы и творческие встречи, экскурсии и художественные чтения", – отметила Сергунина.

Одной из флагманских площадок станет Государственный музей А. С. Пушкина. Здесь можно будет посмотреть спектакль об Анне Ахматовой и послушать произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова в джазовой обработке.

Музей-заповедник "Коломенское" приглашает на кураторскую экскурсию по выставке "Екатерина II и век Просвещения: русский проект", культурный центр "Москвич" – на выступление ансамбля народного танца "Мечта", а Московский драматический театр имени А. С. Пушкина – на квиз по романам Федора Достоевского.

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова гостям покажут портреты героев Великой Отечественной войны и расскажут об их подвигах. В особняке П. П. Смирнова участники иммерсивной прогулки "Шехтель. Грезы великого зодчего" узнают интересные факты о жизни выдающегося российского архитектора.

На лекции в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова аудиторию познакомят с культурным многообразием народов нашей страны и тем, как оно отражено в детских сказках разных регионов. В Музее К. Г. Паустовского представят спектакль "Снег" по мотивам одноименной лирической новеллы этого писателя.

Кроме того, свои программы подготовили парк "Зарядье", музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково, Государственный Дарвиновский музей, Дом Гоголя, Государственный музей обороны Москвы и многие другие площадки.

Подробная афиша и расписание мероприятий будут опубликованы на сайте столичной "Ночи искусств".

Вместе с тем в Москве 18 октября пройдет творческая встреча, посвященная российской и кубинской культуре. Гостей ждут мастер-классы, национальная музыка и выставка изобразительного искусства. Все желающие смогут попробовать сделать ювелирные украшения и картины.