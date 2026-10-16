В "Мосбилете" рассказали, куда сходить всей семьей в выходные

Фото: Театр Ермоловой

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку культурных событий для жителей и гостей столицы на выходные. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Квесты, экскурсии и лекции

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает на квест-экскурсию "Романтическая прогулка-детектив по императорской резиденции". Формат рассчитан на семейный отдых: взрослые и дети вместе разгадывают загадки, двигаясь вдоль берега, мимо дворцов, павильонов, водоемов и гротов. Завершается маршрут у Большого дворца.

В Музее истории Лефортово читают лекцию об архитектурных особенностях Введенского (Немецкого) кладбища, которое сегодня называют музеем скульптуры под открытым небом. Слушателям расскажут, как некрополь возник после указа Екатерины II 1771 года.

Среди надгробий – мраморные ангелы, величественные склепы, а также необычные сооружения с кандалами и авиационным пропеллером. Отдельная часть лекции посвящена историям известных людей, похороненных здесь.

Концерты и спектакли

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина показывает "Макбет. Кабаре" в постановке режиссера Никиты Пирожкова. Пластика, музыка и драматическое искусство соединяются здесь в разных жанрах и видах сценического языка: история благородного Макбета, поддавшегося пророчеству ведьм и охваченного жаждой власти, раскрыта через жанровые эксперименты.

В спектакле заняты Анна Бегунова, Эльмира Мирэль, Анастасия Лебедева, Наталья Рева-Рядинская, Анна Кармакова, Евгения Леонова и другие артисты.

В Театре имени М. Н. Ермоловой выступает духовой оркестр Олега Меньшикова с программой "Оркестр мечты. Медь". Номера построены как театральные миниатюры: звучание духовых инструментов сопровождают танец, актерская игра и костюмы, а каждый номер превращается в самостоятельную историю. Художественный руководитель и генеральный продюсер проекта – Олег Меньшиков.

В концертном зале "Зарядье" продолжают цикл о музыкальных интересах писателей – на этот раз о Николае Гоголе. Рассказчиком выступает актриса и культуролог Ирина Чижик: она раскроет малоизвестные детали музыкальных пристрастий автора, включая спектакли, которые он посещал, и общение с композиторами, а также объяснит, как гоголевское творчество вдохновляло музыкантов.

Прозвучат импровизации на произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, украинские народные песни и другие мелодии, близкие писателю. Все номера исполнят в авторских интерпретациях Алексея Чижика.

Занятия для всей семьи

Центр восстановления и адаптации птиц набирает детей от восьми до тринадцати лет в языковой кружок Birdwatching for kids. Английский здесь осваивают вместе с практической орнитологией: участники учатся распознавать виды птиц, вести дневник наблюдений и пробуют силы в фотоохоте. Отдельное внимание уделено профильной лексике.

В кинопарке "Москино" идет программа "Киновыходные", погружающая гостей в атмосферу кинопроизводства. Зрителей ждут ковбойское шоу, уличные представления, тематические мастер-классы и постановочные съемки. Билет включает экспресс-прогулку по одной-двум декорациям: экскурсии стартуют каждый час с 12:00 до 17:00 от центральной площади.

Билеты можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" собрал идеи для увлекательных выходных в парке "Зарядье". К примеру, увидеть редкие растения со всей России можно в павильоне "Заповедное посольство". В коллекции представлены лекарственные, редкие декоративные и геральдические растения.