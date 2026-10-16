Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Мосбилет" собрал идеи для увлекательных выходных в парке "Зарядье". Посетители смогут познакомиться с необычными растениями, увидеть работы современных художников, отправиться в виртуальное путешествие по России и узнать, как устроена жизнь на молекулярном уровне, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Увидеть редкие растения со всей России

В павильоне "Заповедное посольство" собрали более 250 видов растений из разных уголков страны – от Калининграда до Сахалина. В коллекции представлены лекарственные, редкие декоративные и геральдические растения.

Во "Флорариуме" их выращивают методом аэропоники: корни получают питательные вещества из аэрозоля, поэтому почва не нужна. Посетители смогут познакомиться с необычной технологией и увидеть, как современные решения помогают выращивать растения.

Посетить три выставки по одному билету

Комплексный билет в арт-пространство "Паркинг Галерея" открывает доступ сразу к трем экспозициям, посвященным истории, современному искусству и актуальным культурным тенденциям.

Выставка "Историал. Коллекция" предлагает познакомиться с выдающимися соотечественниками через сверхреалистичные скульптуры. Среди представленных персонажей – Петр I, Александр Пушкин, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и другие известные люди.

Экспозиция "Выпуск'26" объединяет дипломные работы выпускников 30 московских вузов. В нее вошли произведения в разных направлениях – от живописи и скульптуры до фотографии, дизайна, видеоарта и моды. Это возможность увидеть, над чем работают молодые художники и какие темы выбирают для своих проектов.

Третья экспозиция представляет проекты VII Московской арт-премии. В нее вошли работы последних полутора лет в области изобразительного искусства, архитектуры, музыки, кино, театра и литературы, созданные в Москве, о Москве и для столицы.

Отправиться в виртуальное путешествие по стране

Фильм "Россия. Виртуальное путешествие" знакомит зрителей с девятью природными площадками – от Кольского полуострова до Камчатки, от дельты Волги до плато Путорана.

Не покидая Москвы, можно рассмотреть вблизи жизнь кайр и нерп, увидеть цветение лотосов и понаблюдать за образованием облаков на Ай-Петри. Фильм позволяет взглянуть на разнообразие российских ландшафтов и открыть для себя природные места, до которых не всегда просто добраться лично.

Узнать, как устроен парк "Зарядье"

Даже тем, кто уже бывал в парке, будет интересно взглянуть на него с новой стороны. Во время обзорной экскурсии расскажут, как создавали "Зарядье", чем примечательна его планировка и какие инженерные решения использовали при строительстве.

В маршрут входят парящий мост, стеклянная кора и павильоны. Участники также узнают об истории старинного московского района Зарядье и смогут лучше понять, как современная архитектура сочетается с историей этого места.

Разгадать тайны ДНК

На научно-популярной программе посетители узнают, как устроена ДНК, какую роль играют гены и как по генетической инструкции создаются белки. Участники рассмотрят биологические структуры под микроскопом с увеличением в 400 раз, соберут модель ДНК, расшифруют ее последовательность и изучат хромосомы.

В программе также затронут вопросы о генетическом родстве человека с далекими предками и возможности возвращения к жизни вымерших животных. Это шанс познакомиться с основами генетики не только в теории, но и через практические задания.

Вместе с тем в Москве 18 октября пройдет творческая встреча, посвященная российской и кубинской культуре. Гостей ждут мастер-классы, национальная музыка и выставка изобразительного искусства. Все желающие смогут попробовать сделать ювелирные украшения и картины.