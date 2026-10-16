На улицах столицы пройдет серия выставок о знаменитых деятелях культуры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают на серию уличных фотовыставок в честь юбилеев знаменитых деятелей культуры. Некоторые из них уже открыты, а другие в ближайшее время начнут работать на Арбате, Тверском и Никитском бульварах.

"Новые осенние экспозиции на улицах Москвы посвятили известным артистам и композиторам: Евгению Леонову, Леониду Куравлеву, Галине Вишневской и Микаэлу Таривердиеву", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

На выставке к 100-летию со дня рождения Вишневской на Тверском бульваре представят театральные афиши, фотографии с выступлений и снимки в кругу семьи из личного архива. Проект к 100-летию Леонова на Никитском бульваре напомнит о главных сценических образах выдающегося актера, навсегда ставших частью отечественной культуры.

Экспозиция к 90-летию со дня рождения Куравлева на улице Арбат знакомит с деталями его биографии и творческого пути. На стендах размещены фотографии с кинопроб и съемок фильмов "Вий", "Живет такой парень" и из других популярных лент. Вскоре здесь также откроют выставку в честь 95-летия композитора Микаэла Таривердиева.

Всего в городе есть свыше 20 локаций для уличных экспозиций, включая Гоголевский, Чистопрудный и Цветной бульвары, сквер у станции метро "Сокольники".

Недавно еще одна площадка появилась рядом с вокзалом Славянский бульвар. Здесь до 30 ноября работает выставка, приуроченная к 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина. Его музыка звучит более чем в 120 фильмах, таких как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил для москвичей и гостей столицы подборку экспозиций. В нее вошли выставки Московского музея современного искусства (ММОМА), "Мультимедиа-арт-музея" (МАММ) и музея-заповедника "Царицыно". Экспозиции подойдут как начинающим, там и опытным зрителям.