"Мосбилет" рекомендует выставки, которые научат понимать искусство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Подборку экспозиций для начинающих и опытных зрителей подготовили в сервисе "Мосбилет". В нее вошли выставки Московского музея современного искусства (ММОМА), "Мультимедиа-арт-музея" (МАММ) и музея-заповедника "Царицыно", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Молчание звезды" в ММОМА

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре можно увидеть выставку о человеке и его месте в окружающем мире. Экспозиция объединяет 70 произведений 24 художников из 900 заявок, поступивших на конкурс, который музей провел совместно с проектом "Союз". Среди работ – инсталляции, масштабные полотна и портреты, созданные в разных направлениях современного искусства.

Авторы предлагают взглянуть на привычные вещи иначе: заметить полет голубей за окном, прислушаться к шелесту листвы или журчанию воды, обратить внимание на первые звезды в вечернем небе. В экспозиции представлены, в частности, монументальные работы Александра Архипова, исследующего архитектурные формы, абстрактная живопись Антона Бодряшкина и многослойные текстильные инсталляции Нурии Нургалиевой, поглощающие свет и звук.

Одна из работ, на которую кураторы предлагают обратить особое внимание, – "План дома". На изображении ребенок идет по схеме с комнатами и надписями, словно проходит лабиринт внутри дома. Куратор выставки Елена Анитова объясняет, что дом здесь становится центральным образом, вокруг которого строится все происходящее. Его утрата сопоставляется с потерей близкого человека.

Маршрут по выставке начинается с камерных графических серий, для изучения которых нужно сосредоточиться на деталях, а затем ведет к крупным живописным произведениям. Завершает путь темный зал "Окна" с видеоинсталляцией Тамары Шипициной. Посетителям предлагают остановиться перед экраном, напоминающим окно на улицу, и обдумать увиденное. По замыслу кураторов, это пространство для личных размышлений и встречи с самим собой.

Выставка открыта до 1 ноября.

"Рухин. Шаг в беспредметность" в ММОМА

Выставка на Петровке посвящена Евгению Рухину и приурочена к 50-летию со дня смерти художника. Он погиб в возрасте 33 лет, успев посвятить живописи 13 лет жизни. До этого Рухин получил диплом геолога в Ленинградском государственном университете в 1965 году, а затем самостоятельно занялся искусством.

В его картинах важна не только изображенная композиция, но и сама поверхность полотна. Краска растрескивается и осыпается, обнажая нижние слои. Эти фактуры напоминают древние фрески, скальные породы и стены старых ленинградских домов, под штукатуркой которых проступают следы прежнего декора. Через такой прием Рухин обращался к теме памяти – к тому, как воспоминания меняются, стираются и наслаиваются друг на друга.

Экспозиция построена как ретроспектива: работы расположены в хронологическом порядке, позволяя проследить развитие художника от ранних произведений до последних. В двух заключительных залах – "Красном" и "Белом" – представлены картины 1974–1975 годов.

Они находились в мастерской Рухина во время пожара. После реставрации следы огня удалось убрать не полностью, поэтому на произведениях еще заметны последствия случившегося. Среди экспонатов также есть незавершенная работа "Цветок".

Знакомство с художником начинается еще в коридоре, где размещены архивные материалы о нем и его семье. В залах установлены стойки с экранами: посетители могут посмотреть хронику, которую Рухин снимал сам, и послушать воспоминания его друзей. Тематические заголовки и схема экспозиции помогают ориентироваться в залах и понимать, как каждый из них связан с определенным этапом творчества мастера.

В выставке участвуют Музей AZ, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Фонд памяти Евгения Рухина и частные коллекционеры, предоставившие произведения для экспозиции.

Посетить выставку можно до 22 ноября.

"Ненаивное наивное" в музее-заповеднике "Царицыно"

В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" собрали более 500 произведений русских художников-самоучек XX века. Среди них – работы Нико Пиросмани, Алексея Пичугина и Павла Леонова. В 11 залах представлены живопись, скульптура, рельефы и керамика, в том числе предметы из фондов самого музея.

Наивное искусство позволяет взглянуть на привычные сюжеты без строгих академических правил. Его авторы свободно обращаются с перспективой и пропорциями, создают фантастические миры, изображают повседневную жизнь, праздники, портреты и иконы.

Многие из них пришли в искусство из других профессий: Пиросмани работал кондуктором на железной дороге, Пичугин преподавал в сельской школе, а Леонов успел сменить множество занятий, в том числе работал штукатуром и лесорубом.

Формирование коллекции началось в 1985 году благодаря специалисту по наивному искусству Вадиму Помещикову. Он отмечал, что в произведениях этого направления привычные события и предметы приобретают значение мифа, а правила времени, гравитации и перспективы могут действовать иначе. Сегодня музей продолжает изучать творчество самобытных художников и пополнять собрание.

Выставка будет работать до 7 февраля 2027 года.

"Фотобиеннале-2026" в МАММ

XVI международная "Фотобиеннале-2026" в "Мультимедиа-арт-музее" знакомит посетителей с разными возможностями фотографии – от документального взгляда на мир до образов, в которых реальность соединяется с фантазией. Экспозиция занимает семь этажей и объединяет работы известных авторов.

Среди участников – фотограф Роджер Баллен, представивший серию "Инферно", созданную под впечатлением от "Божественной комедии" Данте Алигьери. В его работах реальные образы приобретают мистический характер, а снимки становятся способом исследовать человека и его внутренний мир.

Другой участник биеннале – немецкий фотограф Ян Шлегель. Его внимание привлекают объекты самого разного масштаба: от монументальных архитектурных сооружений до микроскопических организмов. Художественная обработка природных мотивов позволяет рассмотреть привычные явления под новым углом.

Отдельная часть программы приурочена к 130-летию появления кинематографа. Здесь представлены плакаты к знаковым фильмам 1920-1930-х годов, включая шпионские картины, комедии положений, историко-революционные и сатирические ленты.

Еще одна экспозиция посвящена 90-летней истории Московского метрополитена. Фотографии показывают, как менялись станции и вагоны – от первых этапов строительства до современных технологических решений и архитектурного оформления.

Юных посетителей может заинтересовать выставка "Даешь автомобиль!", где, помимо фотографий, журналов, детских книг и других предметов эпохи, представлены первый массовый советский мотоцикл Л-300, на котором ездил герой фильма "Тимур и его команда", и детская педальная машинка 1930-х годов.

Ранее сообщалось, что театр "Модерн" в новом сезоне представит спектакль "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова. Режиссер Юрий Грымов впервые перенесет произведение на театральную сцену.