"Мосбилет" приглашает в театр "Модерн" на спектакль "Семнадцать мгновений весны"

Фото: театр "Модерн"

Театр "Модерн" в новом сезоне представит спектакль "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова. Режиссер Юрий Грымов впервые перенесет произведение на театральную сцену, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Главную роль советского разведчика Максима Исаева, известного как Штирлиц, сыграет Александр Колесников. В постановку войдут сюжетные линии и сцены, которые не были показаны в фильме Татьяны Лиозновой.

Актер рассказал, что самым сложным в работе над образом стало передать яркие и сильные эмоции персонажа, которому по роду профессии положено их скрывать. Колесников признался, что версия Штирлица Вячеслава Тихонова у многих зрителей засела на подсознательном уровне и он, возможно, инстинктивно заимствует некоторые актерские ходы из его игры.

"Но как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так и мой Штирлиц заведомо получится совершенно иным, тем более что это будет его театральная версия", – отметил артист.

При подготовке к роли Колесников опирался на роман Семенова, телефильм и пьесу, созданную на основе произведения. Он также изучал прототипы героя, на которые ссылался автор, и освежил знания об обстановке и событиях Второй мировой войны весной 1945 года.

Говоря о работе с режиссером, актер подчеркнул высокий профессионализм Грымова.

"У нас профессиональный коллектив, а следовательно, и требовательный сам к себе. Юрий Вячеславович в высшей степени профессионал в своем деле, и мы должны соответствовать ему, пусть это порой и нелегко", – сказал Колесников.

Своего героя актер сравнил с персонажами из своих прошлых театральных работ – Пьером Безуховым из "Войны и мира" и Йозефом Шварцем из "Ночи в Лиссабоне". По его словам, качества сильных духом личностей, которые только зарождались в этих героях, в Штирлице достигли своего пика.

Говоря об уникальности новой постановки, актер отметил ее необходимость именно в наше время, когда ощущается дефицит добра и человечности. По его словам, спектакль показывает, что необходимо не только знать, но и помнить судьбоносные события середины XX века.

Приобрести билеты на эту премьеру и другие спектакли театра можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы на премьерный показ спектакля "Серьги примадонны". Он пройдет в Театре на Ордынке 15 октября в 19:00. Режиссером выступил Эдуард Бояков. В основу постановки лег рассказ Николая Лескова "Тупейный художник".