"Мосбилет" собрал спектакли для нескучных осенних вечеров после работы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сервис "Мосбилет" выбрал пять постановок в столичных театрах длительностью не более двух часов. Их зрители могут посетить после работы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Московском академическом театре сатиры можно увидеть постановку "Слишком женатый таксист" по комедии положений Рэя Куни. Показы пройдут 13 октября и 18 ноября в 19:00 на Триумфальной площади, дом 2, строение 1.

Сюжет строится вокруг таксиста Джона Смита, чья жизнь меняется после случайной аварии. Герой пытается выпутаться из ряда нелепых ситуаций, но каждая новая ложь только накаляет обстановку, превращая происходящее в абсурд.

Театр имени Моссовета покажет спектакль "Восемь любящих женщин" по произведению Робера Тома "Восемь женщин" 13 и 28 октября в 19:00. Площадка расположена на Большой Садовой улице, дом 16, строение 1.

В этом году исполняется 60 лет с момента первого показа пьесы в парижском Театре Эдуарда VII. Детективная история рассказывает о женщинах трех поколений одной семьи, которым предстоит расследовать убийство главы семейства прямо перед Рождеством. Постановка предлагает посмотреть на знакомый сюжет по-новому.

В Московском театре Олега Табакова можно посетить постановку "Нежное сердце" по пьесе Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца". Показы пройдут 14 октября и 6 ноября в 19:00. Театр находится на улице Чаплыгина, дом 1а, строение 1.

В центре сюжета избалованный представитель золотой молодежи Александр, которого отец хочет женить на дочери знакомой. Однако в одном доме собрались сразу три девушки, которым интересен молодой человек. Зрителей ждут музыкальные зарисовки и юмор.

Московский театр юного зрителя покажет спектакль "Стеклянный зверинец" по мотивам автобиографичной пьесы Теннесси Уильямса 15 и 30 октября в 19:00. Театр расположен в Мамоновском переулке, дом 8, строение 1.

Зрители увидят историю матери Аманды, ее застенчивой дочери Лауры, любящую стеклянных зверей, и сына Тома, пишущего стихи и сбегающего из дома. У всех членов семьи своя правда.

В Московском драматическом театре "Модерн" покажут постановку "Скотный двор" по одноименной повести-притче Джорджа Оруэлла. Показы запланированы на 27 октября, 6 и 13 ноября в 19:00. Площадка находится на Спартаковской площади, дом 9/1.

Спектакль перенесет зрителей в Англию, где животные на ферме поднимут восстание и установят свои порядки. Со временем равенство станет диктатурой. Постановка рассматривает темы власти, морали и идеологии.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей столицы на премьерный показ спектакля "Серьги примадонны", который состоится в Театре на Ордынке 15 октября в 19:00. Режиссером выступил Эдуард Бояков. В основу постановки лег рассказ Николая Лескова "Тупейный художник".