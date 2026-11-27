Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссеры – Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, производство – Tim's Productions

Стали известны итоги проверки на наркотики для 16 задержанных турецких знаменитостей, включая актрис сериала "Великолепный век" Дениз Чакыр и Бурджи Озберк. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

"Раскрыты результаты тестов 16 задержанных. У троих результаты позитивные", – говорится в материале.

Следы наркотиков нашли у блогера Дениз Сезен, режиссера Джама Карджы и Уфука Гюндогду. У актрис "Великолепного века" пробы оказались отрицательными.

Чакыр исполняла в сериале роль Шах-султан, а Озберк – Хуриджихан-султан.

О задержании в Турции Чакыр стало известно 25 ноября. Она оказалась среди 35 фигурантов дела о наркотиках и проституции. Кроме того, в рамках рейда был задержан диджей и музыкальный продюсер Бурак Йетер.

Позднее суд освободил Чакыр и Озберк. Еще семерых подозреваемых также отпустили под подписку о невыезде.