Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссеры – Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; производство – Tim's Productions

Турецкий суд постановил освободить актрис Дениз Чакыр и Бурджу Озберк, известных по сериалу "Великолепный век", после задержания в рамках антинаркотического рейда. Еще семерых подозреваемых также отпустили под подписку о невыезде, сообщает газета Hürriyet.

Всего полиция задержала 24 знаменитости в рамках расследования стамбульской прокуратуры о преступлениях, связанных с проституцией и наркотиками. Среди освобожденных, помимо актрис, оказался певец Озджан Дениз.

При этом суд постановил заключить под стражу певицу Джейлан Кая. Ее обвиняют в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

О задержании в Турции актрисы Чакыр стало известно 25 ноября. Она оказалась среди 35 фигурантов дела о наркотиках и проституции. Другим задержанным предстоит сдать анализы на наличие запрещенных веществ, после чего суд определит меру пресечения.