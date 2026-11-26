В Московском зоопарке впервые в стране получили потомство редких хохлатых гокко – два птенца появились на свет в начале августа 2026 года. Об этом сообщается в канале зоопарка в мессенджере MAX.

Сейчас подросших птиц можно увидеть в левом крыле павильона "Дом птиц" на Старой территории, где для них оборудовали отдельный вольер рядом с родительским.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что оба птенца вылупились с разницей в один день: первый – 1 августа, второй – 2 августа. До этого яйца в течение 30 дней находились в инкубаторе.

Такое решение приняли из-за особенностей поведения взрослых птиц – хохлатые гокко очень пугливы, а сильный испуг может заставить их паниковать и случайно повредить кладку.

После появления на свет малышей сначала поместили в специальное устройство – брудер. Там орнитологи постепенно меняли температуру, подготавливая птиц к самостоятельному содержанию.

Затем птенцов перевели в непубличный вольер с подходящим грунтом, температурой и влажностью воздуха, а также ультрафиолетовым освещением. Спустя несколько месяцев, когда гокко подросли и окрепли, их переселили в экспозиционное пространство.

По словам Акуловой, при вылуплении каждый птенец весил чуть больше 100 граммов. Их пол пока не определили.

Сейчас молодые птицы уже перешли на рацион взрослых особей. В него входят вареные пшено и рис, творог, сверчки и специализированный комбикорм для диких птиц.

Также гокко получают листья салата айсберг, натертые тыкву, морковь, огурцы и кабачки, а из фруктов – яблоки, груши, киви, бананы и папайю. Постепенно клювы птенцов приобретают характерный для взрослых особей желтый оттенок.

Родители малышей прибыли в Московский зоопарк осенью 2018 года. Первоначально пара жила в "Доме птиц" вместе с сероспинными трубачами и пунчаной, несколько лет находясь в составе смешанной экспозиции.

Примерно год назад гокко оставили в отдельном вольере, после чего у самца и самки стало проявляться брачное поведение. Птицы начали ухаживать друг за другом: перебирать перья партнера и делиться кормом.

Как отметила Акулова, взрослым гокко потребовалось почти три года, чтобы привыкнуть к новому уличному вольеру. Это еще раз подтвердило необходимость осторожного обращения с редкими и чувствительными к переменам птицами.

Хохлатые гокко относятся к семейству краксов и обитают в тропических лесах Южной Америки. Вид внесен в Международную Красную книгу как уязвимый. Всего известно более 50 видов краксов, однако хохлатые гокко встречаются в зоопарках мира сравнительно редко.

Ранее Московский зоопарк уже получал потомство других представителей этого семейства – в 1979 году туда привезли пару гололицых гокко, а в 1988-м у них вылупились два птенца.

Взрослые хохлатые гокко весят около 3,5 килограмма. Их отличают блестящее иссиня-черное оперение, белое брюшко и концы рулевых перьев, а также яркий желто-оранжевый клюв. Ноги птиц могут иметь окраску от желтовато-оранжевой до красной.

Большую часть жизни они проводят на деревьях, уверенно передвигаясь по ветвям благодаря сильным ногам и длинным пальцам. По земле гокко перемещаются короткими быстрыми перебежками. Численность вида в природе постепенно сокращается из-за вырубки лесов и охоты.

Ранее в Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш краснокнижного плоскоголового ксенозавра. Родители рептилии поселились в зоосаде весной 2019 года, и с тех пор потомства у них не было.

Этот вид обитает в высокогорных районах Мексики, а его численность сокращается из-за фрагментации естественной среды обитания. По оценке Международного союза охраны природы, ксенозавр находится под угрозой исчезновения.

