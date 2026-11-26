Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эффект, при котором телефон якобы "подслушивает" разговоры владельца, возникает из-за механизмов персонализированной рекламы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В качестве примера ведомство привело беседу, в которой упоминается предстоящий отпуск, а затем, через несколько часов, пользователи видят рекламу авиабилетов. Чтобы прогнозировать интересы, современным алгоритмам необязательно прослушивать разговоры, уточнили в МВД.

Алгоритмы создают портрет пользователя, ориентируясь на истории поисковых запросов и посещенные сайты, а также на информацию о посещаемых местах, геолокацию, взаимодействие с рекламой, публикациями и видеороликами. В этот перечень также входят активность в приложениях, истории покупок и сходства в интересах и поведении с другими пользователями.

Собирая все эти данные, рекламные агрегаторы могут прогнозировать потенциальные потребности человека еще до того, как он самостоятельно начнет искать нужный товар или услугу, пояснили в МВД. Нельзя исключать и психологический аспект – иллюзию частотности. После беседы на определенную тему человек начинает чаще видеть связанную с ней информацию, которая раньше просто игнорировалась.

"Технически доступ приложений к микрофону позволяет записывать окружающие звуки", – подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на эти факторы, само по себе появление тематической рекламы не относится к доказательствам скрытой аудиозаписи. Пользователям порекомендовали периодически проверять разрешения установленных приложений, ограничивать доступ к микрофону и геолокации, а также пересматривать настройки персонализации рекламы.

Ранее в МВД рассказали, что Google может анализировать личные фотографии, электронную почту и документы, чтобы персонализировать рекламу. Например, речь идет о функции Personal Intelligence. Она позволяет сервисам Google учитывать сведения из приложений, которые подключил сам пользователь, в том числе "Google Фото" и Gmail.

При разрешении система анализирует доступную информацию, чтобы выявить интересы человека и подобрать рекламные предложения. Для защиты данных пользователям порекомендовали проверить настройки конфиденциальности аккаунта Google.

