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Словенский исполнитель Сашо Гачник рассказал, что хотел бы оформить российское гражданство, если такая возможность появится. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Гачника, получение второго паспорта помогло бы ему в работе и творческом развитии в России. Из-за пророссийской позиции у него возникли проблемы на родине. Это подтолкнуло его к тому, чтобы направить творческие усилия на российскую аудиторию. Кроме того, по мнению артиста, получение гражданство стало бы для него признанием.

Тем не менее отказываться от словенского гражданства он не планирует, поскольку является патриотом Словении. Гачник добавил, что в данный момент оформление необходимых документов для гражданства России сопряжено с трудностями.

Ранее немецкий архитектор и светодизайнер Карстен Винкельс стал гражданином России по указу Владимира Путина. Аналогичное решение коснулось Фьямметты Кукурнии, вдовы итальянского журналиста Джульетто Кьезы.

