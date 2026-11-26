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Американский лидер Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте провели встречу в резиденции президента США в Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине, пишет RT со ссылкой на совместное заявление, опубликованное пресс-пулом Белого дома.

Одной из основных тем также стал конфликт в Иране. Отмечается, что встреча была содержательной.

Ранее Трамп заявил, что обсуждать возможные гарантии безопасности для украинской стороны до завершения конфликта преждевременно. По его словам, сначала необходимо прийти к соглашению.

Глава Белого дома также отметил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании кризиса. По его словам, российский лидер выразил готовность заключить мирную сделку.

