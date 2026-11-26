26 ноября, 08:13Город
В Москве завершили обновление дублера Южнопортовой улицы
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
На юго-востоке столицы завершили комплексное обновление дублера Южнопортовой улицы. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.
В ходе работ специалисты заменили более 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, нанесли дорожную разметку и разбили около 2 тысяч квадратных метров газона.
Предыдущий ремонт покрытия на этом участке проводили в 2019 году. При планировании дорожных работ учитывают межремонтные сроки, состояние проезжей части и тротуаров, интенсивность движения, а также расположение жилых домов и социальных объектов.
Участок обеспечивает связь основного хода Южнопортовой улицы с прилегающими проездами, жилыми кварталами и крупными деловыми кластерами. По нему также можно проехать к станциям метро "Кожуховская" и "Печатники".
Ранее в Москве завершили комплексное обновление Бакинской улицы. Специалисты заменили более 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, нанесли разметку и обустроили свыше 25 тысяч квадратных метров газонов.
Для повышения безопасности пешеходов возле переходов установили контрастное освещение и светодиодные ленты, повторяющие сигналы светофоров.