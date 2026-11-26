Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юго-востоке столицы завершили комплексное обновление дублера Южнопортовой улицы. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

В ходе работ специалисты заменили более 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, нанесли дорожную разметку и разбили около 2 тысяч квадратных метров газона.

Предыдущий ремонт покрытия на этом участке проводили в 2019 году. При планировании дорожных работ учитывают межремонтные сроки, состояние проезжей части и тротуаров, интенсивность движения, а также расположение жилых домов и социальных объектов.

Участок обеспечивает связь основного хода Южнопортовой улицы с прилегающими проездами, жилыми кварталами и крупными деловыми кластерами. По нему также можно проехать к станциям метро "Кожуховская" и "Печатники".

Ранее в Москве завершили комплексное обновление Бакинской улицы. Специалисты заменили более 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, нанесли разметку и обустроили свыше 25 тысяч квадратных метров газонов.

Для повышения безопасности пешеходов возле переходов установили контрастное освещение и светодиодные ленты, повторяющие сигналы светофоров.

