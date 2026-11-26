Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение на территории промышленной зоны Силикатная в подмосковных Котельниках удалось ликвидировать. Пожарные справились с огнем в 05:53, сообщило региональное управление МЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 25 ноября в 23:19. Пожар произошел в строении № 12 на территории промзоны.

Ранее в подмосковных Электроуглях загорелось складское помещение мебельной фабрики. К тушению привлекли около 40 человек и 12 единиц техники.