26 ноября, 06:26Происшествия
Открытое горение в промзоне подмосковных Котельников ликвидировали
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Открытое горение на территории промышленной зоны Силикатная в подмосковных Котельниках удалось ликвидировать. Пожарные справились с огнем в 05:53, сообщило региональное управление МЧС.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 25 ноября в 23:19. Пожар произошел в строении № 12 на территории промзоны.
Ранее в подмосковных Электроуглях загорелось складское помещение мебельной фабрики. К тушению привлекли около 40 человек и 12 единиц техники.