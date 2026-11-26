Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар в нежилом здании на территории промзоны Силикатная в подмосковных Котельниках удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 25 ноября в 23:19. Пожар произошел в строении 12 на территории промышленной зоны.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил здание. Локализовать возгорание удалось в 01:18 26 ноября.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилой пятиэтажке в Хабаровске. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, расположенной в доме на улице Шелеста. В момент происшествия в квартире находились три человека.